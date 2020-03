Ayer el Inter estaba pensando la posibilidad de jugar con el Getafe en el sur de Italia, pero los futbolistas del Inter, supuestamente tampoco pueden salir de Milán. ¿Se lo permitirán? Hoy se reúne la Uefa para decidirlo. Pero cuando ves las estaciones italianas con la gente intentando colarse en los trenes y la policía impidiéndolo, ¿cómo justificar que puede salir un equipo de fútbol?

Siguen las dudas de dónde comienza la verdadera previsión y dónde acaba el postureo político para justificarse. Esos postureos exagerados que han pedido a los futbolistas que no se abracen ni siquiera se den la mano. Los jugadores de la Juventus lo omitieron totalmente anoche abrazándose y besándose cuando hicieron los goles al Inter. El fútbol ha sido el gran analgésico y hasta la hierba adormidera de la sociedad, ¿en una situación así lo van a paralizar? Lo dudo.

Como no me quedan dudas del adelanto de las elecciones a la Federación española de fútbol que hará contra la normativa vigente, la nueva Secretaria de Estado para el Deporte, doña Irene, que para eso quitaron a la anterior, de la que Rubiales chivó a Pedro Sánchez que no iba a colaborar con su causa, y pusieron a ésta, que parece buena para los mandados y recados, que es para lo que la pusieron, porque de deporte sabía lo mismo que de toros.