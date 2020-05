De la Morena: "No me termina de convencer el sonido que van a poner a las retransmisiones del fútbol"

No me termina de convencer el sonido que van a poner ahora a las retransmisiones del fútbol, aunque me lo explicase anoche el máximo responsable de Mediapro, Jaume Roures.

Porque una opción de sonido será la real, la de las gradas vacías, pero con la retransmisión de los comentaristas y el narrador, que taparán el sonido especialmente auténtico de estos partidos, que son las expresiones de los futbolistas, los gritos de los entrenadores, lo que digan los árbitros, lo que les digan los jugadores a los árbitros.

Todos esos sonidos tienen un valor original muy auténtico, y le darían mucha verdad al partido, pero tengo la intuitiva sospecha, de que los quieren ensordecer, tapar, aunque anoche Roures me decía que va a poner dos opciones: una real con la transmisión de los comentaristas y el narrador, y otra con un falso sonido ambiente, grabado en partidos anteriores, y poniendo el sonido postizo de los goles del público cuando se produzcan.

Puede que haya gente que quiera verlo y oírlo así, con el sonido de los goles postizo, pero creo que hay quienes nos hubiese gustado más escuchar este nuevo fútbol que vamos a ver, en su estado real, natural, con el ruido seco del cuero del balón, y las expresiones reales de los futbolistas, sus alegrías, maldiciones, las justificaciones de los árbitros, los linieres, pero temo que eso precisamente es lo que no quieren que escuchéis, y me molesta, porque el fútbol por televisión no es gratis. Y está bien que Tebas quiera proteger a los clubs, que son los que le pagan, pero la televisión paga a los clubs, y los espectadores a la televisión, y a ellos parece que no les defiende nadie.