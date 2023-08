El legado de George Martin en la etapa más orquestal de los Beatles

A mitad de los años 60, los Beatles habían cambiado. John Lennon perdió algo de interés en el grupo, las drogas habían pasado a formar parte de su vida y, al no hacer más giras, tenía mucha más vida social. George Harrison también jugueteaba con las drogas, pero se le añadía la resignación habitual del segundón, con un interés creciente en la cultura hindú y no sólo la música, también la meditación.

Con esto, Paul McCartney se convirtió en el jefe, en el que tiraba del carro y en el alumno aventajado de George Martin. John, sin embargo, no estaba en otra galaxia y volvió de rodar una película en Almería con el embrión de una canción en la cabeza.

'Strawberry Fields Forever', el inicio de la orquestación

El 24 de noviembre de 1966, los Beatles empezaron a trabajar en 'Strawberry Fields Forever'. George Martin comenzó a escribir los arreglos del violonchelo, vientos y fue añadiendo instrumentos de cuerda hindús a la composición.

Grabaron muchas tomas en distintas notas, claves y diferentes tempos. La idea era combinar las tomas y que saliera una canción completamente única.

George Martin cambió de rol dentro del grupo

Eran una máquina de crear repleta de incontinencia creativa. En la precuela del 'Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club' aceptó su nuevo papel, se convirtió en un colaborador que hacía posible sus sueños escribiéndoles los arreglos necesarios para cada tema.

En 'When I'm 64' los Beatles añaden un clarinete y los instrumentos de vientos también están presentes en la canción que le da nombre al disco. En este álbum los Beatles gastaron alrededor de 600 horas de estudio, frente a los primeros álbumes que los grabaron en algo más de 20 horas.

La cima se podría situar en la orquestación presente en 'A Day In The Life', la última canción del disco. En total, incluyeron 45 instrumentos en este tema para finalizar el álbum.

Los Beatles ya no eran aquellos músicos que cantaban canciones pop y con estribillos simples y repetitivos, sino que asombraron a todo el mundo con canciones de lo más complejas y elaboradas, tanto en la música como en la letra.

Después, llegó el siguiente paso: un programa televisivo donde tocaron 'All You Need Is Love'. Le pidieron a George Martin hacer una canción al estilo 'La Marsellesa', que fue escuchada por millones de personas en directo. Un paso más allá en su genialidad.

La muerte de Brian Epstein sacudió a los Beatles: el principio del fin

La muerte de Brian Epstein, su representante, por sobredosis les dejó completamente devastados. Su refugio fue la música y el estudio. Crearon el 'White Album', que debería haber resuelto todos los problemas de la banda, pero, por el contrario, quedó en evidencia las diferencias entre ellos.

Tras una etapa de ninguneo a George Martin durante la grabación de 'Let it be', McCartney le pidió que volviera a grabar con ellos. Martin aceptó con la condición de que le dejasen volver a ser quien era antes. Y volvió. En la canción de 'Because' Martin incluyó un clavecín eléctrico que le daba un toque especial.

En 1969 los Beatles se separaron. Paul McCartney y George Matin siguieron trabajando juntos en algunas composiciones de McCartney en solitario, como fue con la orquesta de 'Live And Let Die'.