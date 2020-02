CON ROBERTO LÓPEZ-HERRERO

Roberto López-Herrero nos descubre a Helena Cinto, una joven que canta cualquier estilo, desde 'Eloise' hasta 'Who wants to live forever'. Habla de Encarni, una madre youtuber que hace un boxing con las compras de la semana en Mercadona. Además, analiza la autoentrevista con 38 años de diferencia entre un joven Peter de 1977 y su yo presente con 56.