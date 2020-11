La ínsula: ¿Puede el Gobierno controlar a los medios?

Después de que se haya publicado una orden ministerial en el BOE por la que el Gobierno pretende evaluar la veracidad de los contenidos de los medios, se preguntan qué es desinformación y qué legitimidad tiene el Gobierno para decir a los medios qué es lo que pueden y lo que no pueden publicar. "No es imaginable un sistema de Gobierno de la Unión Europea decidiendo qué se puede publicar y qué no", critican.

Recuerdan que son los medios los que tienen que controlar a la prensa y no al revés. "Esta orden deja abierta la posibilidad de decirle a los medios de comunicación qué se puede y no se puede publicar", reprochan.

A raíz de las elecciones en Estados Unidos de las que todavía no está terminado el escrutinio,reflexionan ensobre la reacción del actual presidente y candidato republicano,

Asimismo, se preguntan qué posturas tendrían los presidentes de los gobiernos del resto países del mundo si hubiese sido Nicolás Maduro, Evo Morales o Vladimir Putin los que hubiera alegado un fraude de las elecciones por parte del partido opositor. Consideran que no hubieran permanecido callados, como están haciendo con Donald Trump.

Por otro lado, señalan que es un mal perdedor, reflexionan sobre el daño que está haciendo a la democracia y alertan sobre que es posible que esto contamine a otras democracias, entre ellas la española. "Donald Trump no ha roto solamente la política norteamericana, ha polarizado a la sociedad norteamericana", declara Sémper.