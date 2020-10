Humor | Trump (Carlos Latre) habla de su positivo en covid: "Really, no tengo el body muy republicano"

Arturito nos presenta su nueva sección “Nunca despertarás sin conocer una palabrita más”, en la cual nos explica el término resiliencia. "Dícese de la capacidad de adaptación de un ser vivito y coleante para adaptarse a una situación adversa y después recuperar su estadito inicial cuando esa perturbación maligna y perversa ya ha terminado", comenta Arturito, y dice que es precisamente lo que hace el cuando se ve obligado a dormir al raso. "Me adapto y resisto hasta que puedo recuperar un techo y una moquetita donde tumbarme", explica.

Conectamos con nuestro corresponsal en Villatordasca, Leopoldo Jalisco (Leo Harlem) para hablarnos sobre una última hora, un león zoo de la localidad se ha escapado y anda suelto, asunto que a Jalisco parece preocuparle poco.

Por otro lado, Carlos Latre nos trae su batería de personajes, entre otros, Ferreras, Josep Pedrerol, Roberto Brasero y Trump. Alsina le pregunta al presidente de EEUU como se encuentra después de conocer su positivo en coronavirus. "Me dicen you are positive and I say: Da buten, but the doctor say: To be positive is bad. Really no tengo el body muy republicano".

Asimismo, regresa la mujer británica jubilada, Mery Rose de Chínchester (Sara Escudero), que se está dedicando a recorrer nuestro país a pie con la mochila en la espalda y nos cuenta su peculiar desayuno, anís y churros.

