Las mejores respuestas del dueño de un hostal a las críticas en Booking: "A lo mejor el lavado de cara lo necesitas tú"

Estos son algunos de los comentarios:

- En época de invierno creo que no está bien acondicionada. El radiador que tiene no es suficiente, pues por la ventana del baño entra muchísimo frío. A lo que Marco, el dueño del hostal, contestaba: Gracias por tu comentario. Como ya te dije, hasta febrero del año pasado no había calefacción ninguna y nadie nunca se murió de frío. Lo que tenemos es lo que hay. Si quieres más tienes que gastar más, pero como veo que nuestros precios te parecieron excesivos (33 euros para un habitación doble con baño, televisor de pantalla plana de 24 pulgadas, calefactor y uso de la cocina compartida, no es caro, asúmelo) si la próxima vez te quedas en tu casita, te ahorras un dinerillo, no pasas frío ni tampoco nos ensucias una habitación que cuando la cogiste estaba muy limpia, pero cuando la dejaste parecía un vertedero.

El carácter del propietario de este local también se deja ver en respuestas como la que le dio a otra clienta que no quedó muy satisfecha: El somier de la cama se hundía hacia el centro. Mala iluminación en la habitación. El agua caliente se acaba en se acaba en seguida, solo daba para una persona. Para ducharse el segundo había que esperar. En general, este sitio necesita un lavado de cara. A lo que Marco respondía: Hola, gracias por tu comentario. A lo mejor el lavado de cara lo necesitas tú… Hasta con agua fría. Saludos.

Por ello, en Más de uno hemos contactado con la maestra de Marco en el noble arte del resentimiento, Leli Cóptero. Es una persona que se define como "100% directa, sin dobleces". Según ella misma reconoce nació discreta y prudente pero a los 6 años se cayó en la "marmita de la sinceridad" y desde entonces no tiene filtros ni en su Instagram. Sólo puede hablar diciendo "verdades a la cara" y según me apuntan, con un cierto mal humor.

Durante la entrevista, Leli se acaba metiendo con los humoristas del programa, "A ver, Alsina: que me entrevistas por sincera. Que si yo fuera como los dos que tienes en el estudio te estaría contestando tontunas sin sentido para cobrar por na. Porque el macho Ibérico y el señor cansado de la vida seguro que de gratis no te hacen un chiste, eh? Y el otro, el que lleva tantos años imitando a Boris que se le olvida renovar el repertorio, ese tiene más perras porque anda con más programas y luego hace teatros".