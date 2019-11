HUMOR | Walt Disney rompe su cadena de frío y visita Más de Uno

Este lunes Mickey Mouse cumple 91 años. Ha sido una gestión muy complicada, ha sido muy difícil traer al estudio a nuestro próximo invitado, pero está en Más de Uno el creador de Mickey Mouse. Un hombre que ha decidido romper su cadena de frío para concedernos esta entrevista exclusiva mundial. El Señor Walt Disney en Más de Uno.

Walt Disney

“Perdone, que estoy cogiendo la postura en la silla. Antes de empezar, ¿podrían subirle un poco al termostato? A ver si me templo un poco, que vengo ‘congelao’, se me habían ‘quedao’ las piernas tiesas como un clic de Famobil. Todavía llevo escarcha hasta en los pelos de la nariz. Fíjese que tengo miedo de rascarme la oreja y que se me caiga”.

“Claro que me se heló el cuerpo, pero yo no fui criogenitalizao ni na. Mire, yo he ‘estao tos’ estos años en Calamocha. Llevando el ganao. De pastor de ovejas. Ay, eso sí que es una fantasía y no el Disney World, Alsina”

¿“Creador de sueños”? ¿“Creador de sueños”? Creador de mieeeerr... Lo siento, lo siento. A mí ser Walt Disney me superó, señor Alsina. Yo tenía to aquello con lo que cualquier hombre podía soñar: inventiva, la hipoteca pagá, prestigio, fama, las camisicas y las servilletas bordás con mis iniciales... Pero no era feliz, bien lo sabe Dios.

