entrevista en más de uno

La diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz, integrada en Unidas Podemos admite en Más de uno que no saben qué es lo que van a votar pero no pierden la esperanza de llegar a un acuerdo de gobierno de coalición "no vamos a tirar la toalla", "nos sentaremos a negociar contrarreloj"