Vicente Vallés: "No sé a quién le parecía mal que hubiera preguntas en el debate electoral, pero no lo podíamos asumir"

Vicente Vallés comenta en Más de uno que "ha pasado lo que tenía que pasar" en referencia a que finalmente los moderadores sí podrán preguntar a los candidatos durante el debate.

Explica que no sabe a quién le pareció mal que hubiese preguntas porque ellos no han participado de las negociaciones entre la Academia de la Televisión y los partidos políticos, pero que cuando les comunicaron que en la primera negociación del formato se había acordado que no hubiera preguntas, ellos afirmaron no estar de acuerdo.

"Nosotros planteamos que en el año 2019 no podíamos volver a los debates antiguos previos a 2015, y que los moderadores no podíamos ser cronometradores del tiempo que hable cada uno", asegura.

Asegura que los debates deben de ser mucho más abiertos de lo que son, a pesar de que se ha conseguido abrirlos últimamente. "Lo que ha pasado esta semana ha sido intentar volver atrás y eso no se podía volver a asumir", comenta.

Respecto a qué opina él sobre lo que ocurrirá en el debate, asegura que los candidatos se juegan mucho porque se van a dirigir principalmente al porcentaje de indecisos -muy elevado según el último CIS- y que para ellos es algo muy estresante porque "no es tan importante que aciertes mucho, sino que no cometas errores serios".