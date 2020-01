Tomás Guitarte: "Ninguno de los votantes de Teruel Existe nos ha mostrado su desacuerdo con la decisión tomada en la investidura"

Cuenta que decidió no dormir en su casa el día anterior a la investidura como medida de precaución y dice que la policía puso a su disposición un servicio de contravigilancia.

Asegura que cuenta con una absoluta confianza y apoyo por parte de los votantes de Teruel Existe sobre la posición de esta formación en la investidura de Pedro Sánchez y que "en la campaña electoral dijimos que apoyaríamos al candidato que más apoyos fuese quien fuese". "La decisión era que se empezasen a tomar medidas que necesitamos urgentemente".

Por otro lado, afirma que en el acuerdo que han firmado con el PSOE por su apoyo a la investidura se recoge que las necesidades que reclama Teruel Existe van a ser atendidas y sobre si confía en que Pedro Sánchez va a cumplir los acuerdo que ha pactado con su partido, dice que para verificar ese propio acuerdo han establecido una comisión de seguimiento que se reunirá cada cuatro meses.

En cuanto a las declaraciones del portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, en La Brújula, sobre las amenazas recibidas y la represión franquista, dice que no las oyó y no cree que se deba alentar ni quitar importancia a estas amenazas. "Yo no viví el franquismo pero imagino que esta situación no es la misma". Además, opina que los 'escraches' tampoco le parecen correctos.

También te interesa...

Manuel Gimeno, sobre las amenazas a Teruel Existe: "Viví la represión franquista y casi no puedo recordar algo como lo vivido estos días"

Joaquín Egea, Teruel Existe: "Desde el Gobierno le ofrecieron a Tomás Guitarte un dispositivo de seguridad"

Teruel Existe confirma que votará 'Sí' en la investidura de Pedro Sánchez pese a las presiones recibidas