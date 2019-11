Presidente de la Comisión que investiga la FAFFE: "Que Viera y Fernández estén condenados por los ERE no limita su obligación de comparecer"

Se espera que a partir de las 08:30, los excosejeros de Empleo de Andalucía condenador por los ERE Viera y Fernández , comparezcan en la Comisión de investigación de la FAFFE . Enrique Moreno , presidente de la Comisión, cree que no faltarán a la citación. "La seguridad de que comparezca no podemos tenerla. Han sido citados por esta comisión de forma legal y es una obligación comparecer" .

Se duda de que Viera y Fernández, excosejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, acudan a la comisión de investigación tras la espantada de Griñán hace varias semanas, pero Enrique Moreno, presidente de la Comisión que investiga la FAFFE, matiza que Chaves protagonizó una espantada a medias.

"El señor Chaves vino a la comisión, compareció durante nueve minutos, plazo para manifestar su posición, y después dijo que se acogía a su derecho a no declarar. Se acogió a una falta de respeto a los grupos parlamentarios, porque utilizó todo su tiempo en su declaración soltó un discurso político, y no permitió que los grupos parlamentarios llevaran a cabo su labor de investigación que se lleva a cabo en esta comisión".

Además, expone que aunque "la seguridad de que comparezca no podemos tenerla. Han sido citados por esta comisión de forma legal y es una obligación legal que tienen de comparecer, pero entiendo que sí". "El hecho de que estén condenados (por los ERE) no les limita su obligación de comparecer. La comparecencia ante una comisión de investigación es obligatoria y la no comparecencia está penando en el artículo 502 como un delito de desobedecía", señala.

