Peridis, tras pasar la Covid-19: "No pensaba que pudiera contarlo cuando me picó el bicho"

Un tren es un buen lugar para inspirarse y darse a la escritura. Antonio es un pasajero de ese tren, un médico más, con unos gemelos preciosos que ha heredado de su familia y que guardan toda una historia familiar y un pedacito de la historia de España. Desde luego, es una buena historia que contar: José María Pérez, Peridis, lo ha hecho.

"No pensaba que pudiera contarlo cuando me pico el bicho", dice el autor de 'El corazón con el que vivo', que asegura que lo ha pasado 'regular' por culpa del coronavirus. "Pensaba que no volvía", admite el viñetista, que pensaba que sus problemas de corazón sumados al virus iban a dificultarle sobrevivir. "Parece que los que pasábamos de 60 años y teníamos ciertos problemas no lo íbamos a contar, pero me alegro mucho de estar haciéndolo ahora en Onda Cero", asevera el viñetista, contento. "Es como si te hubiera pasado la maratón de Nueva York por encima... Yo pasé la gripe asiática en el 57 jugando al fútbol en Palencia, y el coronavirus es parecido, aunque entonces no había peligro de muerte", explica.

Estalla la Guerra Civil

'El corazón con que vivo' comienza en el verano de 1936 y termina en 1941. Es una historia que transcurre entre Palencia y Cantabria. Entre dos pueblos en los que viven dos familias de médicos "que han sido siempre compañeros, amigos... que pasan de ser adversarios en un ayuntamiento, uno es falangista, otro republicano hasta las cachas, a enemigos a muerte", explica. "No porque lo digan ellos", recuerda Peridis, sino porque estalló una guerra que obligó a la gente a "definirse en afectos y desafectos". "Tienen un drama grandísimo porque ante todo quieren mantener la dignidad", explica Peridis, que asegura, la Guerra Civil es "todo lo contrario a la ética de la medicina, al amor a la vida". "Franco dice que la guerra acaba, pero no acaba. Viene la ley de responsabilidades políticas y crujen a muchas familias republicanas", nos cuenta Peridis, que afirma: "la novela va de cómo los afectos saltan por encima de compromisos políticos para mitigar el sufrimiento del prójimo".

"Uno de los personajes de la novela, asegura que le han quitado todo menos la dignidad... hay que mantener la dignidad por encima de todo", reflexiona el autor. El abuelo del líder de la oposición actual, Pablo Casado, es uno de los personajes de la novela, que aparece como Germán Blanco: "fue un médico excepcional, estuvo represaliado y se salvó de la condena a muerte probablemente por influencias de su familia". Asegura que todos estos médicos, sin importar su bando, tenían como objetivo principal "la profilaxis". Asegura que en la España de aquellos años sobre todo había "mucha hambre".

La Transición

Cuando llega el año 75 y la Transición, pese a lo imperfecta que es, y los fallos que podemos verle 40 años después, la novela nos lleva a comprender por medio de estos personajes el término 'reconciliación'. Ante la duda de si no fueron suficientemente valientes aquellas generaciones, Peridis asegura: "Hagámoslo nosotros..., algo tenían que dejarnos". "En la Transición, las lecciones que dieron nuestros polítcos fueron extraordinarias, querían evitar una guerra civil, homologarnos en Europa y que fuéramos una democracia moderna", apunta y zanja: "Como dijo Felipe González cuando le apretaron, todo consistía en hacer que el país funcione".

