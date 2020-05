'Nevera de cuarentena': "No te podemos decir que Alberto Chicote será el invitado del capítulo de hoy"

"Gonzalo me llamo y le dije que estaba tarado. Pero estábamos en un momento un poco complicado durante la cuarentena, con gente afectada por el virus, agobiados... hicimos un vídeo, y no pensábamos hacer más, pero nos picamos y ya llevamos 79", cuenta Mon Suárez sobre cómo surgió esta original webserie 'Nevera de cuarentena'.

Gonzalo Jerez es diseñador gráfico, fotógrafo, escritor "y lo que no cabe "Los vídeos son de dos minutos porque las neveras no aguantan tanto abierto", cuenta Jerez. ¿Y quién será el próximo invitado de la webserie del momento? "No te podemos decir que es Alberto Chicote", apuntan, porque es sorpresa.

Raquel Martos, El Monaguillo, Iñaki López o Javier Cansado o José Luis Salas son algunos de los que ya han sido invitados a esta original webserie

Empezaron a hacer la serie con amigos, y ahora aparece gente más conocida: se pide al invitado que "venga con una idea" porque no tienen tiempo para escribir tantos guiones. Los creadores proponen a Carlos Alsina que participa, pero el presentador de Más de uno asegura que ya tiene demasiadas invitaciones para participar en otras neveras.

Mon Suárez también le cuenta a Alsina que en su casa se pensaba que el periodista se llamaba "Carlos Salsina".