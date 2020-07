Nadia Calviño: "Teníamos apalabrados 10 votos, pero al final algún ministro no hizo lo que dijo que haría"

Calviño afirma que desde el principio sabían que iba a ser una lucha complicada porque partían con importantes desventajas ya que "hay una mayoría de gobiernos del PP en Europa", "nunca ha habido una presidencia de un país grande, por no hablar de que soy la única mujer en esa mesa". No obstante, reconoce que haber tenido nueve votos de gobiernos de todos los partidos ha de ser valorado positivamente.

La vicepresidenta económica asegura que tenían apalabrados al menos 10 votos y al final "alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer", pero se siente afortunada por haber "tenido el apoyo de países del norte y del sur, grandes y pequeños, lo que demuestra el peso de España y el peso de la candidatura, aunque es cierto que el PP europeo hizo una campaña muy potente de apoyo al candidato irlandés".

Sobre si perder la votación y la presidencia supone un duro revés para España a la hora de negociar las condiciones para el Fondo de Recuperación europeo de liquidez para hacer frente a la crisis del coronavirus, no cree que haya que "mezclar las dos cosas": "Al final, el Eurogrupo es una reunión de carácter informal que puede tener un papel importante (...). La discusión y negociación sobre este fondo será difícil e intensa, pero el presidente Sánchez está haciendo esfuerzos para que tengamos las mejores condiciones".

Reconoce que aún no ha leído todos los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido, por lo que no puede saber si hay uno del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, entre ellos. Aunque afirma, respecto a las teorías que se están publicando de que esta derrota la debilita en el Ejecutivo, que no ve que su posición cambien "en absoluto".

Seguro que te interesa:

Nadia Calviño pierde la votación en segunda ronda y no presidirá el Eurogrupo