Nadia Calviño: "Revertir la reforma laboral no va a resolver los problemas de empleo"

La ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura en Más de uno que "revertir la reforma laboral no va a resolver los problemas de empleo", especialmente entre los jóvenes. Además, afirma que no descarta cobrar a los bancos 200 euros por cada reclamación recibida y, por otro lado, apunta que van a revisar al alza la previsión de crecimiento de España, aunque no aclara en cuántas décimas.

Reforma laboral

Durante su entrevista en Más de uno, la ministra Calviño ha recordado que "hay que empezar a pensar de cara al futuro, dedicar toda nuestra energía política a estar constantemente tejiendo y destejiendo reformas parciales no resuelve los problemas que tiene nuestro mercado laboral" y añade que "revertir la reforma laboral no va a resolver los problemas de empleo y que no va a resolver los problemas de la robotización".

Subida del Salario Mínimo Interprofesional

Por otro lado alaba la subida del Salario Mínimo Interprofesional, "me alegro de que en 2019 la marcha del mercado laboral sea tan positiva" y comenta que se han creado más de 1.500 puestos de trabajo este último año. Además, apunta que el objetivo es que "en el curso de la legislatura lleguemos al 60% del salario medio", aunque no especifica cuanto.

Bancos

Asimismo, Calviño declara que no descartan cobrar a los bancos 200 euros por cada reclamación recibida, como medida para controlar que estos procesos no sean muy largos. Expone que es "el único proyecto normativo que le da pena no haber podido sacar en estos 12 meses es la protección del cliente financiero", con el objetivo de que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar.

Crecimiento de España

En cuanto a la revisión del crecimiento de España, la ministra apunta que su previsión es revisarla al alza, aunque no aclara cuántas décimas, aunque sí afirma que estará "en línea con lo que están haciendo todos los organismos internacionales".

Burbuja inmobiliaria

Calviño descarta que estemos entrando en una nueva burbuja inmobiliaria, "no vemos ningún indicador de ello, estamos constantemente con el Banco de España siguiendo el mercado inmobiliario" al contrario que en 2007, cuando "el mercado laboral estaba "dopado" de la burbuja inmobiliaria". Por otro lado, sí que muestra preocupación por el incremento de los precios en ciudades como Madrid y Barcelona, "lo más importante es estimular, activar la oferta de la vivienda, particularmente de la vivienda social".

Presupuestos Generales del Estado

La ministra también ha destacado que "no es deseable no tener nuevos presupuestos generales del Estado en 2020, porque tenemos que trabajar en el ajuste estructural del déficit y en nuevo modelo fiscal" y habla de los presupuestos de Rajoy, los que están activos ahora, "lamento que no hayamos aprovechado el crecimiento de estos últimos años para reducir el déficit".

Además, cuenta que están trabajando "para que en julio tengamos Gobierno" y declara que "España necesita un Gobierno y no una discusión de sillones y de poder".

Sueldo de los diputados

Carlos Alsina le ha preguntado sobre si habría que sancionar sin sueldo a los diputados si son son incapaces de investir un presidente ya que no están cumpliendo con su trabajo. Un asunto sobre el que Calviño elude pronunciarse aunque entiende las propuestas.

