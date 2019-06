Luis Tudanca: "En los últimos días ha habido un avance con Ciudadanos porque ha dicho que el PP no es de fiar"

ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, habla en Más de uno cómo van las negociaciones con Ciudadanos para llegar a un acuerdo de gobierno. Asegura que aunque no se han sentado a hablar dice que "en los últimos días ha habido un avance porque Ciudadanos ha dicho que el PP no es de fiar". Además, comenta que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, no ha puesto al PSOE la condición de limitación de mandatos porque aún no se han sentado a hablar.