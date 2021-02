Lara Losada, madre de una niña con fisura labiopalatina completa: "Te da igual que te miren, me gustaba su sonrisa"

Carlos Alsina habla en Más de uno con Lara Losada, madre de Olivia, una niña de 2 años con fisura labiopalatina completa, que nos explica cómo conviven con esta malformación y como está siendo el proceso de operaciones que está viviendo su hija.

La fisura labiopalatina completa es una malformación congénita que afecta a 1 de cada 700 niños, suele detectarse entre la sexta y la octava semana de embarazo al no cerrarse la estructura de la boca, por lo que tanto el paladar como el labio superior se quedan sin unir, separando la boca en dos partes, incluida la campanilla.

Losada asegura que "la vida con Olivia es maravillosa" y rememora cómo se enteró durante la sexta semana de embarazo, a través de una ecografía, que su hija padecía esta malformación, "yo veía fotos de la cara de la niña y se veía claramente un agujero enorme", dice. Asimismo, reconoce que lo primero que pensó, "egoístamente" fue "por qué a mí", sin embargo más tarde se dio cuenta de que esto podía suceder a cualquiera.

Además, la madre sostiene que no es solo un problema estético, porque puede afectar a otros campos como el habla, respiración o alimentación, y al final eso es lo que más preocupa. "Si la niña come bien, al final es algo estético, tú te acostumbras a la boca de tu hijo, a mí ya me daba igual que me mirasen por la calle, porque me gustaba su sonrisa", asegura.

Por ello, habla con esperanza, porque tras varias operaciones que comienzan a los cuatro meses, se va corrigiendo esta malformación.