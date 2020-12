Karlos Arguiñano: "Se me hace muy duro llevar ocho meses sin abrazar a mis once nietos"

Karlos Arguiñano publica nuevo libro editado por Planeta, 'La buena cocina: 900 recetas que siempre salen bien' en el que nos da claves e ideas sencillas para cocinar con ingredientes al alcance de todo el mundo: "Que nadie tenga duda de que estas recetas salen bien todas porque las he hecho yo en televisión".

Durante la entrevista, sale a colación el tema del coronavirus y cómo le afecta a él a nivel personal. Asegura que lo que más duro se le está haciendo es llevar ocho meses sin abrazar a sus once nietos y haber tenido que renunciar a las comidas que cada viernes hacía con su "cuadrilla" de amigos.

"Tengo la suerte de tener a todos mis hijos viviendo en Zarautz y me veo con ellos prácticamente cada día, un día con una pareja, otro día con otra y así. Estábamos muy acostumbrados a juntarnos y pasar fines de semana juntos, pero ya no podemos hacerlo. Hay que seguir y respetar las normas que nos van dictando y no estar todos juntos", asegura.

Llama a aprovechar la situación actual para cocinar más en casa

Además, una oyente ha querido enviar un mensaje al cocinero diciendo que cuando se casó hace 28 años no sabía cocinar y que gracias a él aprendió, lo que ilusiona a Arguiñano, que reconoce que por la calle le han parado muchas veces, sobre todo hombres, para decirle que descubrieron el gusto por la cocina gracias a su programa: "Es muy bueno que la gente disfrute cocinando porque qué hay mejor que cocinar para sus seres queridos".

En este sentido, ve la situación actual como una oportunidad para cocinar más en casa y no tirar tanto de comida precocinada. Afirma que hacer comidas y cenas en casa es la mitad de barato y el doble de rico, además de ser mucho más fácil de lo que la gente imagina: "Cocinar para mí es un juego, me parece muy sencillo y muy divertido".

España, el país con más obesidad infantil de Europa

Recalca la importancia de una buena alimentación en los tiempos que corren, ya que si se está bien alimentado, se está también sano y fuerte y eso ayuda más a combatir cualquier cosa que venga. Relacionado con esto, esta su postura totalmente contraria al problema de obesidad infantil que sufre España, uno de los países con más presencia de la dieta mediterránea y que tiene el mayor número de niños obesos de Europa.

Para él, es todo culpa de los padres y la alimentación que dan a sus hijos: "Me preocupa que niños de 6, 8 y 10 años estén con sobrepeso porque en el 95% de los casos es por la mala alimentación. Hay que ser muy conscientes de que a los niños hay que criarlos sanos y fuertes usando ensaladas, legumbres, carnes, pescados, es decir, comida variada y poco grasa. Y, sobre todo, no dejar nunca de hacer ejercicio".

Se pone como ejemplo a sí mismo, que con 73 años, sale todos los días a andar hora y media. Por eso, pide a la gente que abandone la vida sedentaria, no se quede apoltronada en el sofá con "un quesito una cerveza" y salga a hacer ejercicio: "No es necesario hacer pesas. Sólo salir a andar ya te da hambre, y cuando vuelves a casa puedes disfrutar mejor de esa cerveza con ese trozo de queso desde el sofá".