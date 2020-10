Jorge Fernández Vaquero: "En la elección de miembros del CGPJ no pintan nada ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Justicia ni el PP"

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, considera en Más de uno que el sistema por el que se debe elegir a los vocales del CGPJ debe cambiarse, ya que se puso en marcha en 1985 y, un año después, el propio Tribunal Constitucional dijo que tenía un "peligro enorme" por dejar que los partidos políticos se repartieran los puestos en función de sus mayorías y minorías parlamentarias en cada momento.

"El Tribunal Constitucional dijo que si se materializaba ese peligro, el resultado sería contrario a la Constitución y durante 35 años no hemos conocido otra cosa que la materialización de ese peligro", asegura, por lo que desde su Asociación piden que se inste a diputados y senadores a iniciar el procedimiento para la elección de los jueces, aunque este no obtenga los tres quintos necesarios para salir adelante.

"Hemos acudido al Constitucional porque las listas de candidatos judiciales están presentadas en tiempo y forma desde 2018 y aquí lo que ha sucedido es que el Congreso y el Senado están haciendo dejación de funciones constitucionales", explica.

Considera que no existe la posibilidad de paralizar el procedimiento, porque este se encuentre supeditado a que se pongan de acuerdo actores políticos "que no intervienen en él, según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial". En su opinión, "aquí no pinta nada el presidente del Gobierno ni el ministro de Justicia ni el Partido Popular, en cuanto a organización política al margen del Parlamento, sino que son los diputados y senadores quienes tienen que ponerse de acuerdo y efectuar la votación".

"Tienen que dar trámite al procedimiento, convocar la votación y las negociaciones que se produzcan sean en sede parlamentaria. Y que se produzca un debate público en el Pleno en el que públicamente todos los ciudadanos interesados pudieran ver cómo los diputados y senadores defienden públicamente el perfil profesional de los vocales a los que piensan votar", concluye.

