Javier Melero: "Ortega Smith convirtió en un auténtico arte el llevar a juicio a personajes que le perjudicaban"

El abogado Javier Melero presenta en Más de uno su libro 'El encargo', en el que habla sobre el juicio del procés. Explica que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, no hizo muy buen trabajo como abogado, "debe ser un fan oculto de Lluís Llach, porque le hizo un interrogatorio que parecía un masaje ". Además, recalca que nunca le han exigido ningún tipo de peaje ideológico y habla de todos los personajes más relevantes durante este juicio.

Melero, que ejerció de abogado defensor de Joaquim Forn, explica que escribir el libro como encargo de su cliente y de su editor. Aunque confiesa que también le ha servido como "terapia" para "sacarse de encima aquel clima" de estos últimos cuatro meses.

También recuerda que no le han "exigido ningún tipo de peaje ideológico", al igual que "nadie le pregunta a su entrenador personal a quien vota". Pero sí comenta que espera que los otros abogados "hayan tenido pluses patrióticos en sus minutas".

Durante el libro Melero va hablando de todos los personajes que han sido relevantes desde el desafío independentista del 1 de octubre. Sobre Javier Ortega Smith apunta que "convirtió en un auténtico arte el llevar a juicio a personajes que le perjudicaban" y por ello se pregunta si es "un fan oculto de Lluís Llach, porque le hizo un interrogatorio que parecía un masaje".

En cuanto a su cliente comenta que todavía desconoce por qué la fiscalía pidió la libertad de Forn. Sobre Oriol Junqueras asegura que suele hablar por persona interpuesta, "me ha sido muy difícil llegar a saber qué pensaba, su mensaje siempre me llegaba filtrado" y dice que le reconoció que no estaba de acuerdo con la huelga de hambre y que solamente le vio una vez animado, cuando le preguntó "si había ido algún miembro de ERC al Congreso de la Tercera Internacional Bolchevique".

Por otro lado, al ser preguntado por Francesc Homs cuenta que en público es "mucho más melodramático" y recalca que "en privado es mucho más socarrón, tiene un punto mucho más irónico".

Asimismo, declara que es cierto que tanto los fiscales como el instructor le dijeron que el mantenimiento de las prisiones provisionales tenía como causa directa las fugas de los independentistas, como Marta Rovira.

Y sobre Pablo Llarena, expresa que es un profesional muy riguroso y concienzudo, pero le sorprende que pueda hablar de lo que acaba de hacer como si lo hubiera hecho otro.

Además, Melero revela cómo se pagaron las urnas, "siempre me ha sorprendido extraordinariamente que nadie lo dijera, porque se pagaron con recursos privados", pero fue decisión de los acusados "mantener el velo del secreto sobre este tema" y sostiene que no lo entiende.

Sobre el Rey Felipe VI, el abogado manifiesta que le cae bien, por lo que considera que "aquel discurso lo debió escribir algún besugo. Debería haberse reservado para mejor ocasión". Ya que admite que no contribuyó a resolver el conflicto, "doy por supuesto que no fue suyo, porque me parece un tipo un poco doliente pero simpático".

Vídeo de la entrevista a Javier Melero en Más de uno