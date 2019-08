Javier Esparza: "Chivite debería preguntarse por qué Otegi, Ortuzar o Barkos aplauden su investidura"

Entrevista en Más de uno

El presidente de UPN, Javier Esparza, se muestra convencido de que detrás de la abstención de Bildu en la investidura de María Chivite hay un pacto al que han llegado con el PSN. Asegura que "nada es gratis" en política: "no nos chupamos el dedo y no hemos nacido ayer. Si Bildu se abstiene es porque tiene un acuerdo con el PSN porque si no, no lo haría".