Asegura que "la verdad es que después de que me explicaran el proyecto de deporte para esta legislatura, no es para tanto la sorpresa de mi nombramiento". Explica que desde el Gobierno buscan darle un impulso político al deporte, porque la Ley del Deporte está parada. Además, habla sobre la idea de que su nombramiento responde a un premio de consolación, dice que le parece un desprecio a la gente del deporte. "Plantear algo parecido a que esto sea un lugar al que apartarme me parece una ofensa.

Opina que, "hay que hacer la negociación parlamentaria; en ese contexto mi nombramiento tiene sentido", recalca.

Comenta que "esta claro que hay que hacer mucha de la mejor política, hay que poner mucha conversación y diálogo en el ámbito del fútbol y la continuidad de una promoción internacional de nuestro deporte". Dice que en el deporte falta una plataforma de difusión internacional como existe de otros ámbitos como la lengua española con el Instituto Cervantes o el comercio con el ICEX.

Confiesa que aún tiene que aterrizar en la secretaría y ponerse al día con todos los temas pero cuenta que ya ha hablado con Tebas y con Rubiales. Sobre el conflicto entre ambos, responde que "no voy a empezar juzgando, estoy en la fase de que primero tengo que comprender bien toda la problemática del deporte y juzgar no es buena manera de empezar". Dice que no tiene criterio todavía para opinar sobre si es buena idea adelantar las elecciones a la RFEF y que "aunque yo fuera íntima de uno de los dos desde la infancia, mi papel sería de pacificación". "Hay muchas cosas sobre las que no tengo criterio", responde.

Reconoce que le hace ilusión definir un nuevo modelo del deporte español, fomentar el deporte de base, el universitario, seguir apoyando a nuestro deportistas de élite y ligar el deporte a hábitos saludables... En cuanto a si es aficionada al fútbol, apunta que ha ido a ver varios partidos pero el deporte que practicaba en la adolescencia era el balonmano y que practica pilates y senderismo: "aunque ahora me han dicho que no es un deporte, ya me gustaría que muchos de los que piensan que el pilates es una cosa fácil se pusieran a hacerlo".

Asegura que aunque ella es una persona de intelecto, "creo mucho en mens sana in corpore sano".