Irene Lozano pide el voto "a los 350 diputados" para sacar adelante los Presupuestos

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la secretaria de Estado de Deporte, Irene Lozano, que presenta su último libro 'Son molinos, no gigantes. Cómo las redes sociales y la desinformación amenazan a nuestra democracia' y habla sobre el papel de los medios y políticos en la información. Asimismo, solicita el apoyo de todos los diputados para la aprobación de los Presupuestos y se pronuncia sobre Bildu.

Bildu y los Presupuestos

La secretaria de Estado de Deporte apunta que le gustaría tener el apoyo de todos los diputados del Congreso, ya que es el tema principal de España en estos momentos "solo hay una opción, sacar los Presupuestos, porque sino el país se nos va a la alcantarilla. El resto de debates no son urgentes", dice. Asimismo, critica a la derecha, "no es nada constructiva, prefiere hacer ruido a ayudar al Gobierno".

Sin embargo, sobre el apoyo de Bildu a los Presupuestos, aclara que aunque no le gusta el partido "los ciudadanos votaron y el Congreso es el que tenemos". Aún así, insiste en el mismo argumentario del Gobierno, que ETA ya no existe y manifiesta que el problema de los españoles es que "los terroristas han hecho lo que les pedíamos y eso nos genera contradicciones y queremos que estén, pero degradados".

Argumento que Carlos Alsina refuta planteando que no entiende que el PSOE no tenga problemas en pactar con Otegi, que ha cumplido condena, y por el contrario, no se podría imaginar a los socialistas pactando con un partido que tuviese a una persona que ya ha cumplido condena por violencia de género.

Comisión contra la desinformación

Asegura que el mundo de la comunicación ha cambiado mucho, ya que cuando ella trabajaba en una redacción "el bien más valioso era la información", por lo que "los periodistas tenían algo muy valioso que aportar a la sociedad, la información". Mientras que ahora la situación ha cambiado, "la información está por todas partes", por lo que "se ha devaluado mucho, ya no vale tanto como antes", dice y sostiene que lo que prima ahora es atraer la atención del público.

Por este motivo, confiesa que ha empezado su libro con una anécdota sobre vídeos falsos, ya que es una de las estratagemas para atraer la atención, "una de las cuestiones que hay que preguntarse es a qué quiero dedicar mi atención". Y alerta de que "siempre vamos a encontrar desinformadores que quieren que nos centremos en lo anecdótico".

Lozano justifica la comisión contra la desinformación anunciada por el Gobierno recordando que "la desinformación afecta a los pilares fundamentales de la democracia, que es un régimen de opinión pública", por lo que considera que "sin periodismo de calidad no hay democracia de calidad" y comenta que un claro ejemplo son las elecciones estadounidenses de 2016 o la votación del brexit del mismo año.

Destaca que las campañas de desinformación pueden afectar en diferentes aspectos y se emiten "con una finalidad concreta". "En el terreno político suele tener una intencionalidad de desestabilizar a un país", declara o en el aspecto sanitario pone como ejemplo el movimiento antivacunas, "puede ser uno de los grandes obstáculos cuando tengamos la vacuna", explica.

"No es es el trabajo de los gobiernos verificar la verdad"

Por ello, defiende que con las nuevas tecnologías "estamos ante una crisis epistemológica, de conocimiento", ya que ha cambiado por completo el límite de lo que puede conocer el ser humano y asevera que antes las sociedades se dotaban de unas instituciones de vigilancia epistemológica que ahora ha perdido credibilidad y reconoce que "no es es el trabajo de los gobiernos verificar la verdad, es el trabajo de los medios, jueces y universidades", por lo que les insta a colaborar en el debate de cómo combatir la desinformación.

Podemos y su nuevo medio 'La última hora'

La secretaria de Estado de Deporte declara que a pesar de que no tenía constancia del nuevo medio de comunicación de Podemos llamado 'La última hora', "no lo sigo, no sé lo que hace", asevera que lo importante es que en una democracia haya posibilidad de tener diferentes puntos de vista.

Por lo que alega que en la medida que contribuya a que haya diferentes puntos de vista será positivo y en lo que contribuya a la polarización será negativo. "Lo que busca la desinformación es romper el consenso sobre los hechos, romper la realidad", añade.