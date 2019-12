Inés Arrimadas: "Pedro Sánchez debe estar muy liado, solo encuentra tiempo para hablar con ERC"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, asegura en Más de uno que "Pedro Sánchez debe estar muy liado" porque "encuentra mucho rato para hablar con Esquerra, pero no para hablar con partidos constitucionalistas". Además, insiste en que la coalición con Podemos y los partidos independentistas "da mucho miedo" y obligaría al PSOE a pasar por caja cada vez que vayan al Congreso.

Arrimadas critica al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por solo tener tiempo para hablar con los partidos independentistas como ERC. Aunque le recuerda que tiene una alternativa constitucionalista para evitar tener un Gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente y dependiente de los partidos que quieren romper España, "da mucho miedo, es una pesadilla", confirma.

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, comenta que muchas veces, "cuando el populismo toca poder, no lo sacas ni con agua caliente", por ello, teme que si se forma esta coalición no haya solo un "cambio de Gobierno, sino de régimen". Por esa razón, explica que seguirá intentando esta alternativa, "no es que tenga muchas esperanzas de que Sánchez entre en razón, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano" y añade "todo el mundo sabe lo que hay, pero tengo la obligación moral de intentar evitar cuatro años de desastre".

Por otro lado, considera que Pablo Casado no se podría negar si Sánchez abre la vía constitucionalista porque no podría justificar ir a terceras elecciones. Aunque sí que apunta que es el líder socialista quien debería dar el primer paso, "no estamos proponiendo un gobierno a tres, estamos diciendo que Sánchez gobierne solo con unos acuerdos de estabilidad".