Fernando Savater: "Mi sorpresa ha sido que he seguido viviendo después de perder a mi mujer"

PRESENTA 'LA PEOR PARTE'

Fernando Savater presenta en Más de uno 'La peor parte', un libro dedicado a Sara Torres Marrero, su mujer, que falleció el 18 de marzo del 2015 a 59 años de un tumor cerebral. "Es un intento de compartir su recuerdo", explica, "el libro no trata de mí ni de si estoy triste o no, el libro trata de ella". Confiesa que su sorpresa ha sido "seguir viviendo después de perderla" y añade "no te mueres de tristeza, de tristeza se vive también".