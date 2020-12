Enrique López: "Una parte del Gobierno está en contra de la Constitución"

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, asegura en Más de uno que las condiciones que pone su partido para negociar con el PSOE la renovación del CGPJ son una condiciones que hacen que se cumpla la Constitución y velan por la independencia judicial. Afirma que "una parte del Gobierno está en contra de la Constitución".

Enrique López asegura que por parte de su partido hay voluntad de negociar pero aclara que todavía "no hay acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial". "Tenemos muy claras las condiciones que hemos puesto y no son partidistas".

El Consejero de Justicia del gobierno de la Comunidad de Madrid explica que "no hemos hablado de los vocales que nos corresponderían a cada uno" y cree que el acuerdo de reforma del CGPJ no es posible todavía porque nadie nos ha garantizado que no vaya a entrar Podemos. Las condiciones que el PP pone para sentarse a negociar con el PSOE son tres: que Podemos no esté en la negociación, que el PSOE retire su reforma y que se avance en la despolitización del Poder Judicial. "No queremos tener una Dolores Delgado en el Consejo General del Poder Judicial".

Además, comenta que "Sánchez ha colocado a Rufián al frente de la reforma fiscal y y solo falta que Otegi esté al frente de la reforma judicial". El secretario de Justicia recalca que para avanzar en la negociación les tienen que asegurar que Podemos no va a estar en esa negociación.

Destaca que "la voluntad de acuerdo existe, pero tienen que darse las condiciones de independencia de los jueces españoles. No podemos correr el riesgo de que haya personas que utilicen esta potestad para ir en contra del órgano".

"El impuesto de patrimonio debe desaparecer"

Sobre la armonización fiscal, Enrique López dice que "cuando hablamos de armonizar hay que hacerlo primero con Europa, eliminar ese impuesto y hacer que en Cataluña no se viva en un infierno fiscal". También defiende que el impuesto de patrimonio debe desaparecer porque era transitorio en un país que estaba quebrado".

Al ser preguntado por si deberían las comunidades gobernadas por el PP que sí tienen impuesto de patrimonio, eliminarlo, Enrique López responde que: "Las comunidades autónomas no son de un partido, son de sus gobiernos. No vamos a decir lo que tienen que hacer desde otros gobiernos como no nos gusta que nos lo digan a nosotros".