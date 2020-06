Enrique Cerezo critica la retirada de 'Lo que el viento se llevó' de HBO: "Me parece una verdadera estupidez, es una de las mejores películas de la historia del cine"

A Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y productor cinematográfico, no le parece bien que la plataforma de streaming HBO haya retirado de su catálogo en EEUU la película 'Lo que el viento se llevó'. "Me parece una verdadera estupidez, y una verdadera falta de tacto", ha indicado Enrique Cerezo, que continúa diciendo que "me parece una de las mejores películas de la historia del cine".

Cerezo explica en una entrevista en Más de Uno con Carlos Alsina, que "la película está basada en un gran novela", y "en la época en que se está basando, existía la esclavitud. ¿Por qué negar algo que ha existido?". El presidente rojiblanco cree que debemos tener más taco y poner cada cosa en su debido contexto, porque "si tuviéramos que retirar todas las películas en las que pasan cosas que ahora no gusten que pasen, nos quedaríamos sin nada".

La película ha sido retirada un día después de que el periódico Los Angeles Times haya publicado una columna de opinión, en la que pedía la retirada porque la historia "glorifica" la esclavitud durante de Guerra de Secesión de EEUU. Indica que el film "ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color".

La película no ha sido lo único señalado o que ha desaparecido estos días de la oferta televisiva y de streaming en EEUU. 'El nacimiento de una nación' (1915) también ha sido señalada y 'Song of the South' (1946), ha sido borrada del catálogo de Disney. Paramount Network también ha confirmado que no emitirá más entregas 'Cops', un reality que se estrenó en 1989 en el que se grababa a agentes en operaciones reales.

