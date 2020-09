Concepción Sánchez Pina, Portavoz de Foro de Atención primaria: "La situación con el coronavirus es total y absolutamente insostenible"

La pediatría y Portavoz de Foro de Atención Primaria, Concepción Sánchez Pina, reconoce que lo que se vive en hospitales y centros de salud empieza a desbordar la sanidad. "La situación con el coronavirus es total y absolutamente insostenible". Denuncia que la falta de recursos no es una cosa nueva, pero ante la pandemia se ha evidenciado. "Llevamos años advirtiendo de la situación precaria", "faltan recursos humanos desde hace lustros" y "el coronavirus nos ha dado la puntilla".

Concepción Sánchez Pina insiste en que "no hay recursos organizativos suficientes", lo que impide que se pueda atender a los pacientes de manera eficiente. "No podemos dedicar el tiempo suficiente a los pacientes". "El tiempo ideal sería quince minutos por paciente. El tiempo real antes de la pandemia era entre cinco y diez. Ahora no podemos dedicar más de dos o tres minutos a cada paciente".

La situación podría empeorar a medida que se acerque el invierno, pero no todo es pesimismo. "Es importante un mensaje de tranquilidad" porque "lo que colapsa ahora son llamadas y cosas leves". Por eso le pide a los ciudadanos que tengan paciencia, y en caso de padecer síntomas, "lo importante es el aislamientos, que se queden en casa, ya se harán las PCR".

Seguro que te interesa

La segunda oleada del coronavirus golpea con dureza la Atención Primaria: "Estamos al borde del colapso"

Sanidad registra 9.437 nuevos casos de coronavirus y España supera ya los 30.000 fallecidos