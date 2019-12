Cayetana Álvarez de Toledo: "Sánchez es un integrista que se inclina ante el poder con fanatismo"

Álvarez de Toledo considera a Sánchez un "integrista" que es capaz de todo con tal de llegar al poder -al que se inclina "con fanatismo"-, incluso, de aliarse con los independentistas que están en manos de un "delincuente" en prisión por sedición, en referencia a Oriol Junqueras.

"Sánchez es un integrista. El poder es su Dios y se inclina ante él con fanatismo. Si para mantenerse en el poder tiene que pactar con determinados partidos y personas, lo hará", ha dicho.

Propuesta de Inés Arrimadas

Sobre el paso adelante dado por la dirigente de Ciudadanos de una reunión a tres entre Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas, a la portavoz popular le hubiera gustado que este paso se hubiera dado hace unos meses porque así se hubieran ahorrado unas elecciones, un acuerdo de Sánchez con "un delincuente" y la cabeza de Albert Rivera.

Para Álvarez de Toledo, la posición del PP es que no llegarán nunca a acuerdos, ni de abstención ni de legislatura, con Pedro Sánchez porque no se fían de él.

Desde el partido de Pablo Casado sólo ven tres posibles escenarios: un gobierno de sedición, uno de concentración constitucionalista (dentro del Gobierno) y terceras elecciones.

"Me encantaría que Sánchez dejase de ser lo que ha sido durante estos años, pero no veo ningún indicio que me permita albergar una esperanza", ha dicho.

Sobre una posible abstención del PP en la investidura de Sánchez, Álvarez de Toledo la descarta completamente porque, en el caso de que ellos se abstuvieran, "¿qué haría él después con España?". Según ella, nos encontramos en un momento de "voluntad destructiva" con partidos que son los principales aliados para una formación de gobierno.

¿Gobierno de concentración sin Sánchez?

Igual que la portavoz destaca que la única solución sería un gobierno de concentración en el que el PSOE estuviera integrado, considera que Casado ya dijo que no se abstendría para dar el poder a un partido que se iba a dedicar a "atacar" la Constitución.

Sobre si es mejor opción dejar a Pedro Sánchez fuera de ese gobierno, Álvarez de Toledo asegura que eso le parecería "más fácil" porque es un "obstáculo a la concentración constitucional", pero que tampoco pueden engañar a la gente porque ellos tratan con un determinado "material humano y político".

Mesa del Congreso sin Vox

Cayetana Álvarez de Toledo destaca que el PP ofreció tanto a Vox como a Ciudadanos un puesto en la Mesa de la Cámara Baja y que le da la impresión de que el partido de Santiago Abascal se ha puesto "un autocordón sanitario".

"Mucha pasión por la soberanía nacional, pero cuando toca gobernar la Cámara que la representa, resulta que no quieren estar ahí", ha dicho.