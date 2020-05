Así se vive el cambio de fase en centros educativos, playas y ambulatorios

Centro de F.P EASO (San Sebastián)

Con Concha Arruabarrena, llegamos primero al Centro de Formación Profesional EASO, en San Sebastián (País Vasco), que abre este lunes sus puertas tras entrar en fase 2 de la desescalada y tras decretarse el pasado 9 de marzo el cierre de los centros educativos.

En EASO estudian alrededor de 1.200 alumnos, aunque desde primera hora sólo un centenar se encuentra en sus aulas por las prácticas que necesitan hacer de manera presencial.

En el centro, todo el itinerario está marcado en el suelo para evitar aglomeraciones y, según ha explicado el director del centro, hay recorridos con flechas en los pasillos con direcciones para entrar y salir de las aulas, así cómo gel hidroalcohólico a la entrada del edificio.

Playa de Can Pastilla (Baleares)

Otra de las novedades de la fase 2 de la desescalada es la apertura de las playas para tomar el sol o bañarse siempre que se mantengan las medidas y distancias de seguridad.

En Baleares, nos vamos con Martí Rodríguez a la Playa de Can Pastilla donde la afluencia ha sido mínima a primera hora de la mañana y donde se mantienen normas para distanciarse, como las duchas cerradas o la obligación de mantener la separación entre playas y hamacas. Sin embargo, en la de Can Pastilla, no se ha puesto en marcha ninguna medida extraordinaria como líneas de separación entre toallas, aunque el Ayuntamiento apela a la responsabilidad ciudadana.

Hablamos con Juan, un residente que se ha acercado a la costa, que agradece la medida y afirma que este año será muy importante apostar por el turismo local viajando entre islas. Afectado por un ERTE, mantiene la esperanza de que en su campo, la hostelería, este verano se pueda remontar con el turismo.

Centro de Salud Infante Don Juan de Borbón (Boadilla del Monte, Madrid)

Por último, nos trasladamos hasta Boadilla del Monte (Madrid), que entra a partir de este lunes en la fase 1 de la desescalada, y con Diana Rodríguez acudimos al Centro de Salud Infante Don Juan de Borbón donde nos explican cómo afronta la Atención Primaria esta nueva etapa.

Hablamos con Victoria Benavides, directora del centro y derivada al Hospital de Ifema durante el periodo más duro de la epidemia. Nos cuenta que en esta fase, se está potenciando mucho la atención telefónica y llama a los pacientes a que si tienen que acudir al centro, que lo hagan. No obstante, pide que antes llamen por teléfono para poder ir escalonando las visitas y que no se formen aglomeraciones.

Asegura que se hace un seguimiento telefónico tanto a pacientes de Covid como de otras patologías crónicas, y que se están realizando pruebas PCR a pacientes que inician sintomatología de sospecha.

