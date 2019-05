Ana Pastor: "Todo el mundo va a ver que las mayorías de la Mesa no son iguales que las mayorías del Congreso"

La presidenta saliente del Congreso de los Diputados, Ana Pastor , comenta en Más de uno que su relación con l a nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet es buena y afirma que desde su nuevo cargo, la vicepresidencia de la Mesa del Congreso, va a velar porque se cumpla la ley y nuestro ordenamiento jurídico."Todo el mundo va a ver que las mayorías de la Mesa no son iguales que las mayorías de la Congreso", afirma.

No se ha querido pronunciar sobre la legalidad o no de la toma de posesión de los diputados procesados e insta a que quien no esté de acuerdo debe recurrir a los tribunales.