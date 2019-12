Alejandro estuvo en el Niño Jesús por un cáncer: "Cuando llegué vi niños calvitos sin saber que días después yo sería uno de ellos"

Desde la biblioteca y sala de juegos del Hospital Niño Jesús hablamos con Alejandro González , trabajador social sanitario del centro que nos cuenta que con 16 años tuvo un linfoma y pasó dos años ingresado el hospital donde tiene "recuerdos muy buenos y no tan buenos". Nos explica su experiencia y cómo esta ha influido en el resto de su vida.

Alejandro dice que tiene muchos recuerdos del tiempo que pasó ingresado en el Hospital Niño Jesús de Madrid por un cáncer. Asegura que le cuidaron mucho y que se sintió como un adolescente cuando no tenía que recibir el tratamiento de quimioterapia: "Disfrutaba el tiempo que podía".

Confiesa que al principio fue "un poco frustrante" porque no sabía qué iba a pasar: "Llegué con 16 años, vi a niños calvitos por los pasillos y pensé 'pobrecillos'. No sabía yo que días después yo sería otro calvito. Mis amigos se iban de fiesta los viernes con chicas y yo no podía".

Afirma que el tiempo que estuvo ingresado fue muy duro porque le costaba mucho estar rodeado de sus seres queridos, pero que poco a poco fue pasando por los tratamientos y adaptándose a sus clases en la habitación: "Hay muchas cosas que no pude vivir en mi adolescencia", pero asegura que también tuvo buenos recuerdos gracias a médicos, enfermeras y voluntarios.

Su enfermedad ha condicionado su labor profesional y es que ahora, con 31 años, es trabajador social sanitario en el Niño Jesús porque "le debía algo al hospital".

Estudió Trabajo Social y se enfocó en la parte de pediatría y sanidad para tratar con las repercusiones sociales que sufren los pacientes y familias cuando se tiene una enfermedad, ya que a veces se pierde la identidad del niño y de que pueda vivir su vida.

"Estoy en una unidad integral con médicos, enfermeras y con niños que no se van a curar y que reciben cuidados paliativos, desde donde intentamos que la mayor parte del tiempo estén en su casa".

Así se vive la Nochebuena en el Niño Jesús: "Es la primera Navidad que no paso en familia, pero estoy contenta de ayudar a los niños"

El día a día de médicos y madres en el Niño Jesús: "Los voluntarios son muy importantes porque hacen reír a tu hijo cuando tú estás cansada"

La sorpresa de Leo Harlem a Rebeca, una paciente ingresada en el Niño Jesús: "Eres muy gracioso"

Pilar, enfermera y coordinadora de oncología: "Que los pacientes nos transmitan lo que les ayudamos es un motor para venir con una sonrisa"

Alejandro estuvo en el Niño Jesús por un cáncer: "Cuando llegué vi niños calvitos sin saber que días después yo sería uno de ellos"

Así es la casa Ronald para los familiares de pacientes del Niño Jesús: "Nos da una asistencia para estar cerca del hospital"