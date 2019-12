Alberto Núñez Feijóo: "Estoy perplejo de que mi país dependa de un político fugado y de otro en la cárcel"

Cree que estando en manos de Puigdemont y Junqueras, estamos expuestos a que "los políticos independentistas catalanes decidan si va a haber o no gobierno, cuánto va a durar ese gobierno y qué cosas va aprobar ese gobierno cada martes en el Congreso, es decir, un 155 sin límite temporal.

Sobre su conversación con Sánchez explica que fue corta pero cordial. Afirma que le trasladó al presidente su preocupación de que el futuro de España dependa de un político fugado y otro preso, pero Sánchez no le contestó."Espero que lo que se ha hecho bien en España, no lo ponga en cuestión un tribunal europeo", comenta. Cuenta que "el presidente no tiene por qué consultarme sobre la gobernabilidad de España, sino que tiene que hablar con los demás líderes, pero me dijo que su objetivo era que no hubiese otras elecciones y que se cerrara ya la investidura. Creo que no tenía que callarme”. Opina que "ir a una investidura con socios como los independentistas catalanes va a crispar al máximo".

Sobre la vía constitucionalista que propone Ciudadanos, explica que "su propuesta actualizada la hicimos el mismo día que vimos que Sánchez se abrazaba a Podemos y firmaba el acuerdo".

Por último, cree que "esto no es un cambio de gobierno, sino un cambio de modelo, y no se pueden apoyar en personas fugadas o sentenciadas por la justicia”.