José Luis Ábalos: "Los Mossos están funcionando y por eso no se puede aplicar la Ley de Seguridad"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos , afirma en Más de uno, que para aplicar la Ley de Seguridad Nacional se tendría que ver que los Mossos d'Esquadra no se comportan , pero asegura que "no es el caso". Defiende que este cuerpo está actuando con profesionalidad y están sometidos a coordinación. Además, dice que Torra no fue sincero : "su comparecencia es arrastrada por el incremento de la violencia".

En respuesta a la portavoz del Gobierno de Cataluña, Meritxell Budó, que no es partidaria de condenar las movilizaciones violentas que se están produciendo estos días en Cataluña, opina que "están recurriendo a argumentos muy surrealistas y que con esas declaraciones corren el riesgo de quedar como unos irresponsables. Explica no existe un derecho ilimitado a la manifestación como están diciendo desde el sector independentista. "Estamos viendo que no son manifestaciones, sino situaciones de colapso", cree.

Sobre Torra y su comparecencia de anoche apunta que "no es sincero" y que "su comparecencia fue arrastrada por el incremento de la violencia". Además, declara que "es difícil de comprender que alguien que representa a la Generalitat pueda pertubar tanto a los catalanes".

Confirma que no se dan las circunstancias para aplicar la Ley de Seguridad Nacional porque los Mossos están funcionando con profesionalidad y sometidos a coordinación. "No se da ese supuesto, pero estamos atentos al momento y al día a día". Deja claro que "el Estado es fuerte, y lo ha dejado claro con la sentencia". Quiere trasladar que no podemos establecer niveles de desconfianza respecto de nuestra fortaleza porque "la tenemos". Piensa que la mejor forma de demostrar esa fuerza es desde la serenidad, en la firmeza y en la respuesta adecuada.

Por otro lado, al ser preguntado por el tuit que ha escrito el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el que dice que el Gobierno está sobrepasado y en el que pide la dimisión del ministro del Interior por estar cenando en un bar madrileño mientras se producían los altercados en Barcelona, Ábalos contesta a Egea y les pide "un poco de corresponsabilidad". "El que está sobrepasado es el que está escribiendo el tuit; lo que tiene que hace un representante público es tranquilizar a la población y confiar en la fuerza del Estado".

Seguro que te interesa...

Meritxell Budó rechaza condenar las movilizaciones en Cataluña si no hay violencia

Última hora Cataluña: Noticias, imágenes y vídeos en directo

La Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155: ¿Qué posibilidades ofrecen y cuáles pueden ser sus consecuencias?

Torra evita condenar los altercados violentos: "El Govern está al lado de la gente"