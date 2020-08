Ecología con Jorge Granullaque: "Ante la duda de dónde reciclar algo, buscad la información en Internet"

Reciclar, reducir y reutilizar son tres normas básicas para contribuir al mantenimiento del medio ambiente y se conocen como la "regla de las tres R". Hoy, nuestro colaborador Jorge Granullaque nos informa sobre los tipos de contenedores que existen y los residuos que debemos depositar en ellos.

Jorge Granullaque reconoce que en ocasiones "es muy difícil” saber dónde van ciertos restos, por eso insiste en que "ante la duda, la recomendación es que vaya a otras basuras". No obstante, remarca que la mejor opción es buscar la información en internet para asegurarnos el lugar correcto en el que depositar los restos.

Además de los ya conocidos contenedores para el plástico y los envases, el vidrio o el papel y cartón, existen otros lugares en los que depositar los residuos que generamos para poder reciclarlos. Jorge Granullaque nos habla, en primer lugar, del contenedor de residuos orgánicos, en el que debemos reciclar restos de fruta, verdura, posos del café, restos de jardinería y raspas de pescado, entre otros.

Según afirma el colaborador, el Ayuntamiento de Madrid, obtiene 30 kilogramos de abono que reutiliza en parques cada 100 kilogramos de materia orgánica que se reciclan en la ciudad.

En cuanto a los restos no orgánicos como toallitas y muñecos de plástico de juguete, deben depositarse en el contenedor de restos no orgánicos y no en el de plástico. En este sentido, Jorge Granullaque advierte que es un "error" reciclar estos restos que llevan plástico en el contenedor amarillo. También, destaca la importancia del punto limpio, lugar en el que se reciclan objetos como las bombillas.

Por último, advierte que los jóvenes deben ser conscientes de la importancia del reciclaje y critica que "hacen lo que ven en casa", por lo que si no se responsabilizan con el medio ambiente, "quizá es porque en casa han aprendido a que no hay mucho compromiso".