El dilema de Jorge Freire: ¿Cómo educo a mi hija sin deslegitimar a su profesor?

El dilema que se le plantea a Jorge Freire

Muy buenas amigos, mi nombre es Carlos, soy profesor madrileño, culé y además aficionado a la sección de Jorge Freire. El otro día disfruté del partido de mi equipo frente al Real Madrid y lo hice en compañía de mi hija mayor, que tiene seis años. Lo pasamos muy bien viendo los goles de nuestro equipo.

Al día siguiente, cuando la recogí en el colegio, le pregunté si alguien había hecho algún comentario del partido y mi sorpresa fue mayúscula al decirme que sí, que el profesor había hablado del partido y había dicho que el Barça había ganado porque hace trampas. Me mordí la lengua y sin salir aún de mi estupor, decidí consultar al maestro Freire a ver si me puede echar una mano.

Yo, que con alumnos mayores utilizo a veces el fútbol como recurso para hacer más amena la clase, me pregunto: ¿es normal que a unos niños tan pequeños se les lance una acusación tan grave ante la que no tienen defensa posible? ¿Cómo le digo a mi hija que esto no está bien sin deslegitimar al profesor? A ver si me podéis echar una mano.