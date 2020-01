El dilema: ¿Es inmoral colarle carne a escondidas a tu hijo vegano?

Sergio del Molino explica que como ya tiene 18 años, el hijo "es legalmente libre de tomar sus propias decisiones y de matarse de hambre y desnutrición", por lo que considera que la actitud de la progenitora es "inmoral". Sin embargo, Edu Galán defiende a la madre, "ese chico todavía no sabe lo que quiere y hay que espolvorearle un poco de cerdo por encima" y apunta que "tarde o temprano agradecerá la acción que está tomando la madre".

Por otro lado, responden a la pregunta de otro oyente, ¿qué hay que hacer con las fotos de la boda con tu ex? Sergio opina que si sigue anclado en el pasado, que mantenga las cosas, pero si lo ha superado "que lo queme, que no haya nada". Además, Edu nos da su opinión desde el punto de vista personal, ya que su mujer tiene guardadas "bajo candado" las cosas de su primer matrimonio, "no sabéis lo gracioso que es ver esas fotos".

Asimismo, Edu nos recomienda el libro 'El poder de lo cuqui' de Simon May.