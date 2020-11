Crónicas agustinas: En EEUU no está dando resultado el rastreo

Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, nos cuenta en Más de uno las últimas novedades del país, marcadas por la pandemia del coronavirus.

Asegura que en Nueva York, con una media de positivos del 2,57%, no está dando resultado el rastreo, porque la gente "o no se acuerda o no se quiere acordar dónde y con quién ha estado". Y aunque las escuelas públicas permanecen abiertas, no se sabe por cuánto tiempo lo estarán.

En Milwaukee y Chicago se han decretado 30 días de recomendación de movimientos limitados. En el estado de Washington se ha prohibido el servicio en el interior de bares y restaurantes y se han cerrado los gimnasios. En Dakota del Norte "hay tanta falta de enfermeras que aquellas que dan positivo pero que no tienen síntomas pueden ir a trabajar" y en Míchigan se han suspendido las clases en los colegios y universidades durante dos semanas.

Asimismo, recuerda en la Ciudad de El Paso, Texas, "presos con sus trajes de rayas grises y blancas trasladando de los muertos por el covid a camiones refrigeradores porque ya no hay sitio en los tanatorios".