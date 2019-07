Consultorio ético: ¿Hay que restringir la entrada de niños en algunos sitios públicos?

CON EDU GALÁN Y SERGIO DEL MOLINO

A partir de experiencias propias y ajenas, Sergio del Molino y Edu Galán debaten sobre si es o no moralmente aceptable controlar el acceso de niños a lugares como restaurantes o aviones, o, cuando menos, crear un área libre de menores. ¿Tenemos o no derecho a reclamar un espacio solo para adultos? ¿Nos convierte en malas personas el no querer tener niños alrededor? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres? ¿Nos estamos volviendo niñófobos?