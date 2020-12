David del Cura: "Esta pandemia se ha llevado por delante la transparencia"

Quería hacer un canto a las luces. Qué importantes son en Navidad y, sobre todo, a diario. Porque os escucho y me da la sensación de que estamos viviendo días lúgrubes.

No hay nada más inquietante que una noche de invierno soplando el viento, cuando se va la luz y se hace la oscuridad. Pues eso mismo, como ciudadano, uno lo tiene cuando no sabe lo que paga el Rey ni por qué lo paga, cuando no sabemos lo que han gastado los nietos de esas tarjetas, cuando no sabemos si hay traslado o no de inmigrantes a la península.

De hecho, seguimos sin saber, no se si os acordáis cuántos y quiénes viajaron en el Falcon al Festival de Benicassim -eso ya ni lo preguntamos-.

Tampoco sabemos quiénes son los expertos, las compras de Sanidad, lo que hizo el vicepresidente en Bolivia, lo que cobran los asesores en concepto de productividad.

Esta pandemia se ha llevado por completo y por delante la transparencia. Luego van a llegar esos informes internacionales que nos van a colocar en los puestos de república bananera, y me juego casi el dedo meñique que algunos analistas dirán "¡Oh cáspita!, ¿cómo hemos llegado a esto, es imposible, impensable".

No hay luces en lo público, no hay luces en lo privado, y cuando nos quieren llevar a lo oscuro, las intenciones nunca son buenas. En lo oscuro, nada está seguro. Como diría Carmena, ¡felices luces, feliz Navidad!.