Carlos Alsina comenta la sorpresa a Irene Montero por su cumpleaños: "Deberían titular esta serie de vídeos Mi ministerio y yo"

Carlos Alsina resalta entre los temas a tratar en la tertulia la política comunicativa del Ministero de Igualdad que consiste en publicar un vídeo cada día de autobombo con escenas protagonizadas siempre por la ministra y a mayor gloria de la ministra.

Se trata, continúa Alsina, de "una miniserie web que se debería titular 'Mi ministerio y yo'. La última perla es la sorpresa que le da su equipo regalándole una tarta de cumpleaños. Le ha salido competencia a Iannucci, el director y guionista de 'The Thick of it'", una serie británica paródica sobre el ministerio de Asuntos Sociales, "y también a 'Vota a Juan', una serie que habla de estas cosas, cómo funcionan los equipos de los ministros".

Seguro que te interesa

Irene Montero acude a la entrevista con Julia Otero acompañada de su hija Aitana

Julia Otero: "¿Es mejor que un ministro pueda demostrar que no trabajó en nada hasta que acabó su carrera?"