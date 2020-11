Canciones con historia: El origen de la sintonía de Protagoniostas, el mítico programa de Luis del Olmo

Sara Iturbide viene a Más de uno una edición especial de canciones con historia, con motivo de los 30 años de Onda Cero. Habla de la mítica canción de Protagonistas, ese programa que sonó durante 14 años sonó en esta cadena con Luis del Olmo al frente. Un matinal con una sintonía que muchos aún recordamos, pero, ¿de dónde viene esta canción?

Esta música correspondía a la sintonía Crónicas de un pueblo, una serie de Televisión Española emitida entre el 71 y el 74, sobre la vida en los pueblos de nuestro país. Pero tenemos que irnos hasta el año 1964 para encontrar la canción origen.

'I could easily fall in love with you', "Podría enamorarme fácilmente de ti" es el nombre de este tema de Cliff Richard and The Shadows. Cliff Richard es uno de los artistas británicos más importantes del siglo XX.