Vidas de otros: Salvador Dalí, 'el personaje' (I)

CON ÁNGEL ANTONIO HERRERA

Ángel Antonio Herrera esboza en Más de uno la vida de un personaje que "viene de la irrealidad". Sigmund Freud dijo de él: "hasta entonces me sentía tentado de tachar al 95% de los surrealistas de locos integrales". Cuando conoció a Salvador Dalí no dudo de considerar al 100% de los surrealistas como tarados. Al padre del psicoanálisis le espantaron los ojos del pintor de Figueras. Salvador Dalí fue un gran pintor surrealista, escritor e incluso... tuvo cierta carrera musical. Pero por encima de todas las cosas, decía que era "monárquico, no políticamente, sino metafísicamente". Dalí es 'el personaje' por excelencia.