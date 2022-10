PROGRAMA COMPLETO

La rosa de los vientos 10/10/2022

Programa completo de La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. En el debate zona cero reflexionamos sobre si existe la reencarnación. Además, analizamos el lado oscuro de la transición verde y en tertulia zona cero nos trasladamos a tumba de Jesús en Japón. En ecos del pasado, comentamos el origen de Halloween y en el callejón del Escribano hablamos de 'En los límites'. Por otro lado, en cuéntame cómo pasó hablamos de la revolución de las mujeres en Irán tras la muerte de Masha con la presidenta de la Asociación iraní pro derechos humanos en España, Fariba Ehsan. En mujeres con alma, María del Pilar Queralt comenta su obra 'Amores de leyenda'. En si no me crees compruébalo, traemos curiosidades sobre los incendios que quizá no sabías. Y viajamos hasta Egipto para hablar de ciencia.