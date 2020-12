Tertulia Zona Cero: Arecibo, el final de un símbolo de búsqueda de vida en el universo

Con Mado Martínez, Miguel Pedrero y Manuel Carballal hablamos de un símbolo de la búsqueda de vida en otros mundos, en el universo y la Vía Láctea. Se trata del radiotelescopio Arecibo, del Observatorio de Puerto Rico, que se derrumbó el pasado 3 de diciembre suponiendo una noticia trágica para el mundo científico.

Todo el mundo conoce Arecibo gracias al mundo del cine y a su aparición en películas como Indiana Jones, o GoldenEye -en la que se ve una persecución en las inmediaciones de uno de los cables-, o series como Expediente X y la famosa escena del agente Mulder en las laderas de Arecibo.

El año pasado, la dirección del Observatorio advirtió de que si no se tomaban medidas inmediatas, corría el riesgo de colapso por la situación en la que se encontraba. También, una empresa de ingeniería advirtió de lo mismo si no se ponía remedio e, incluso, llegó a recomendar una demolición controlada para no poner en riesgo a la gente que lo visitaba.

El cable que sobrevuela la cuenca de la antena del radiotelescopio cedió hace unos días haciendo que cayese la estructura por completo.