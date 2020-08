En La Rosa de los Vientos

En un lugar del Amazonas, entre Venezuela y el norte de Brasil, habita la tribu de los Yanomami. Una civilización nómada, aislada y muy peculiar cuya esperanza de vida no supera los 30 años. No se sabe muy bien cuál es el número exacto de yanomami que existen y no quieren saber nada del resto de humanos. El periodista brasileño Pablo Villarrubia nos habla en Mundo Bizarro de esta curiosa civilización.