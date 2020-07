LA ROSA DE LOS VIENTOS

¿Alguna vez te has olvidado de algo y lo has recordado poco después? ¿Has soñado con la solución a un problema que no podías resolver? Todo esto tiene una explicación, y es que hay que dejar que el cerebro "se vaya de vacaciones". En nuestro tiempo dedicado a la ciencia, Mado Martínez nos explica en qué consiste lo que llamamos "momento Eureka".