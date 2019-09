En Eureka, Mado Martínez nos habla sobre la felicidad. Vivimos en una sociedad de felicidad obligada y el ser humano no está diseñado para ser feliz, si no, para sobrevivir. Si una persona está siempre satisfecho y feliz sin ninguna preocupación ni miedos, sería un "presa fácil", no estaría alerta ante cualquier amenaza para su supervivencia.