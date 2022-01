El reloj del Apocalipsis: 100 segundos para el fin del mundo

En 'La rosa de los vientos' hablamos con Raúl Limón, redactor de ciencia en el diario El País, sobre el famosos Reloj del fin del mundo.

El Reloj del Apocalipsis

El Reloj del Apocalipsis es un reloj simbólico cuya primera representación se produjo en 1947. Fue entonces cuando Hyman Goldsmith, el cofundador de The Bulletin of Atomic Scientists (Boletín de Científicos Atómicos), solicitó a la artista Martyl Langdorf la creación de un diseño de portada para esta revista cuya misión, vigente aún hoy en día, era la de alertar sobre los peligros de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva.

Langdorf, que también era la esposa del físico del Proyecto Manhattan Alexander Langsdorf Jr., recurrió en su diseño a la analogía de la especie humana para constituir las agujas de este reloj que siempre está a unos minutos de la medianoche que representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Desde su concepción, el reloj ha aparecido en todas las portadas de The Bulletin of the Atomic Scientists, este 2022 inclusive.

Cabe destacar que, aunque originalmente la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global, desde hace algún tiempo incluye cambios climáticos, y todo nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable.

¿Cuántos segundos quedan para la medianoche?

El número de minutos que quedan para la medianoche -que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la Humanidad- es corregido periódicamente. De este modo, el 25 de enero de 2018, el reloj se adelantó desde las doce menos tres minutos que el reloj había exhibido el 19 de enero de 2017 hasta las doce menos dos minutos.

Durante dos años el tiempo quedó congelado en la portada de la revista, pero en enero de 2021 las agujas del reloj volvieron a adelantarse veinte segundos, quedándose a 100 segundos de la medianoche. Por lo tanto, el Reloj del Apocalipsis ahora se sitúa en el momento más próximo a las doce de la noche de toda su historia.